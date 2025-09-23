Ричмонд
В Казахстане хотят отменить список социально значимых продуктов

В 2026 году в Казахстане планируют начать поэтапный отказ от перечня социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ). Об этом сообщил министр торговли Арман Шаккалиев. По его словам, устаревший механизм заменят адресными продовольственными ваучерами для малообеспеченных.

Источник: Курсив

«В планах отказаться от СЗПТ. Это пережиток, можно сказать, в том плане, что мы какие-то списки формируем, диктуем производителям, какую цену надо, надбавки», — сказал Шаккалиев на брифинге в правительстве.

Вместо списка — продуктовые ваучеры

Он отметил, что вместо списков в пилотном режиме внедряется новая система адресной цифровой социальной помощи. В Акколе, Кокшетау и Павлодаре получателям АСП (адресной социальной помощи) уже выдают продовольственные ваучеры, которые позволяют покупать продукты по сниженным ценам в течение года.

«Рыночные инструменты эффективнее»

По словам министра, новая модель поддержки выгодна и для покупателей, и для производителей.

«Наша задача — использовать рыночные инструменты и механизмы, потому что это более эффективная модель. Она дает всем участникам процесса возможность работать под меньшим регуляторным прессом», — подчеркнул он.

Когда отменят СЗПТ

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, Шаккалиев сообщил, что пилотный проект продлится до конца 2025 года. После этого в течение 2026 года система будет постепенно распространяться на регионы.

«Это процесс эволюционный, мы не собираемся единомоментно вводить. Инструменты администрирования, которые у нас сегодня есть, — 15% надбавка — остаются. В этот же период мы должны законодательно установить вопросы, связанные с торговым вознаграждением, чтобы не было перекосов», — пояснил министр.

Ранее «Курсив» писал, что глава Минторговли заявил, что не может дать гарантий по уровню подорожания продуктов в Казахстане. По его словам, даже искусственный интеллект (ИИ) не способен спрогнозировать, когда и насколько изменятся цены.