В Казахстане хотят отменить список социально значимых продуктов

«В планах отказаться от СЗПТ. Это пережиток, можно сказать, в том плане, что мы какие-то списки формируем, диктуем производителям, какую цену надо, надбавки», — сказал Шаккалиев на брифинге в правительстве.
Вместо списка — продуктовые ваучеры
Он отметил, что вместо списков в пилотном режиме внедряется новая система адресной цифровой социальной помощи. В Акколе, Кокшетау и Павлодаре получателям АСП (адресной социальной помощи) уже выдают продовольственные ваучеры, которые позволяют покупать продукты по сниженным ценам в течение года.
«Рыночные инструменты эффективнее»
По словам министра, новая модель поддержки выгодна и для покупателей, и для производителей.
«Наша задача — использовать рыночные инструменты и механизмы, потому что это более эффективная модель. Она дает всем участникам процесса возможность работать под меньшим регуляторным прессом», — подчеркнул он.
Когда отменят СЗПТ
Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, Шаккалиев сообщил, что пилотный проект продлится до конца 2025 года. После этого в течение 2026 года система будет постепенно распространяться на регионы.
«Это процесс эволюционный, мы не собираемся единомоментно вводить. Инструменты администрирования, которые у нас сегодня есть, — 15% надбавка — остаются. В этот же период мы должны законодательно установить вопросы, связанные с торговым вознаграждением, чтобы не было перекосов», — пояснил министр.
Ранее «Курсив» писал, что глава Минторговли заявил, что не может дать гарантий по уровню подорожания продуктов в Казахстане. По его словам, даже искусственный интеллект (ИИ) не способен спрогнозировать, когда и насколько изменятся цены.