Орлов: вопрос о вводе второго первого вице-мэра Екатеринбурга поставлен на паузу

Мэрия инициировала введение должности второго первого заместителя главы Екатеринбурга в конце июля. Представители администрации тогда подчеркнули, что изменения связаны с увеличением сложности задач в сферах градостроительной деятельности, транспорта и развития инфраструктуры города, которые приобрели «стратегическую значимость для устойчивого развития Екатеринбурга». Председатель думской комиссии по МСУ Дмитрий Сергин подчеркнул, что депутаты одобряют действия главы Алексея Орлова по «выстраиванию эффективной работы администрации».