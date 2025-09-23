В Свердловской области в осенний призыв заработает система электронных повесток

1 октября 2025 году в Екатеринбурге и Свердловской области стартует очередной осенний призыв. С этого дня в регионе в полную силу заработает система электронных повесток для призывников. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».
Полноценная работа системы электронных повесток в Свердловской области связана с внедрением электронного реестра повесток. Повестка, как отмечают эксперты, считается врученной с момента ее появления в этом реестре. При этом, бумажные повестки тоже сохраняют законную силу.
Напомним, что в России предлагают ввести круглогодичный призыв, для которого нужно организовать постоянную работу военных врачебных комиссий, а также найти деньги для зарплаты специалистам.