В Свердловской области в осенний призыв заработает система электронных повесток

На Среднем Урале в полную силу запустят систему электронных повесток для призывников.

Источник: Комсомольская правда

1 октября 2025 году в Екатеринбурге и Свердловской области стартует очередной осенний призыв. С этого дня в регионе в полную силу заработает система электронных повесток для призывников. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

Полноценная работа системы электронных повесток в Свердловской области связана с внедрением электронного реестра повесток. Повестка, как отмечают эксперты, считается врученной с момента ее появления в этом реестре. При этом, бумажные повестки тоже сохраняют законную силу.

Напомним, что в России предлагают ввести круглогодичный призыв, для которого нужно организовать постоянную работу военных врачебных комиссий, а также найти деньги для зарплаты специалистам.