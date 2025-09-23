Премьер Дании назвала «самой серьезной атакой» ночной пролет дронов

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что инцидент с БПЛА в аэропорту Копенгагена стал наиболее серьезным нападением на датскую инфраструктуру за все время. Ее заявление публикует телерадиокомпания DR.
«То, что мы увидели прошлой ночью, является самой серьезной атакой на важнейшую инфраструктуру Дании на сегодняшний день. Это многое говорит о времени, в котором мы живем, и о том, к чему мы как общество должны быть готовы», — говорится в заявлении.
Фредериксен отметила, что правоохранительные органы проводят расследование совместно с Вооруженными силами Дании и международными партнерами. По ее словам, власти никого не исключают, что инцидент может быть связан с недавней чередой других атак с использованием дронов, нарушений воздушного пространства и хакерских атак на европейские аэропорты.
В ночь на 10 сентября власти Польши сообщили, что в ее воздушном пространстве были сбиты «многочисленные» иностранные беспилотники. Премьер Дональд Туск заявил, что дроны были российскими. В российском посольстве в Варшаве заявили, что дроны двигались со стороны Украины. Минобороны России сообщило, что удары по территории Польши не планировались.
19 сентября Эстония заявила, что три российских истребителя без разрешения вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом в районе острова Вайндло и находились в нем около 12 минут. В Минобороны России заявили, что полет проходил в строгом соответствии с международными правилами без нарушения границ.
20 сентября произошли сбои в работе аэропортов Берлина, Брюсселя и Лондона. Агентство кибербезопасности Европейского союза заявило, что речь идет о кибератаке.
Из-за появления нескольких беспилотных летательных аппаратов накануне, 22 сентября, на три часа приостановил работу крупнейший датский аэропорт, который находится в Копенгагене. Из-за ограничений 31 рейс был перенаправлен в другие аэропорты, что в итоге привело к задержке или отмене около сотни рейсов.
Откуда прилетели дроны, датские власти пока не установили. Представитель полиции в комментарии Reuters отметил, что беспилотники летели с нескольких направлений и управлялись «квалифицированным оператором, который хотел продемонстрировать свои навыки».