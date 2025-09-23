Токаев на встрече с Зеленским высказался о решении конфликта на Украине

Тогда он подчеркнул, что Казахстан не торгует санкционными товарами и не участвует в параллельном импорте в Россию. Несмотря на то, что в 2022 году товарооборот с Россией достиг $25 млрд, Казахстан вынужден учитывать санкционные ограничения и находится в контакте по этим вопросам с международными организациями, говорил президент.