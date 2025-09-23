Ричмонд
В Сейме Польши потребовали у властей открыть границу с Белоруссией

Вице-спикер Сейма Польши потребовал от Туска открыть границу с Белоруссией.

Источник: AP 2024

ВАРШАВА, 23 сен — РИА Новости. Вице-спикер Сейма Польши Кшиштоф Босак требует от правительства страны немедленно открыть границу с Белоруссией.

«Наши требования касаются по более 1000 грузовиков. Трудно поверить, что польские грузовики и польские граждане оказались в заложниках решением польского правительства», — сказал Босак на пресс-конференции.

При этом он отметил, что закрытие границы с Белоруссией не действует как санкции в отношении Белоруссии. «Ситуация закрытия границы не отражается на движении товаров. Движение и так идет через балтийские страны», — сказал вице-спикер.

Он также отметил, что потери от простоя в Белоруссии одного польского грузовика составляют 1000 евро в день.

Босак требует от премьер-министра Польши Дональда Туска немедленно открыть границу с Белоруссией.

«Ошибка это или намеренные действия, но мы ожидаем немедленной корректировки этих решений премьером. Правительство должно признать свои ошибки и открыть границу для возвращения грузовиков. Этот абсурд должен немедленно кончиться», — сказал вице-спикер.

«Польша не может быть мачехой для своих граждан, для своих перевозчиков, для своих предпринимателей. Она должна быть безопасной гаванью для своих людей», — заключил он.

В свою очередь депутат Сейма Витольд Туманович заявил, что закрытие границы с Белоруссией ударило не только по перевозчикам.

«К нам обращаются не только перевозчики. Многие предприниматели хотят получить товары, отправить товары. Еще немного и они будут вынуждены увольнять работников», — сказал он.

Представитель Комитета защиты предпринимателей Рафал Меконг в свою очередь продемонстрировал список польских грузовиков, зарегистрированных на выезд из Белоруссии.

«На данный момент это 1039 машин. Цифра 1500, которую дает Белорусская сторона является правдоподобной, ибо регистрация в очереди связана с оплатой, а некоторые перевозчики не зная, смогут ли выехать, не торопятся платить за это», — сказал он.

По словам Меклера, в настоящее время стоимость грузовиков, застрявших в Белоруссии и товаров в них составляет около 200 миллионов евро.

При этом он сомневается, что ситуация с закрытием границы может повлиять положительно на безопасность Польши.

«Подумайте, как на логистические возможности российской или белорусской армии могут повлиять 1500 грузовиков, которые могут быть конфискованы», — сказал он.

Польша в ночь на 12 сентября закрыла границу с Белоруссией. Польский премьер Дональд Туск обосновал решение закрыть границу «интересами безопасности», объяснив это началом активной фазы российско-белорусских военных учений «Запад-2025». Учения проходили с 12 по 16 сентября. Когда Польша откроет границу, пока не известно.

При этом на белорусской территории остались 1453 польских грузовика, которые не успели выехать из Белоруссии и выезд которых возможен только через белорусско-польский участок границы. Поскольку истекает срок их временного ввоза на территорию ЕАЭС, Государственный таможенный комитет Белоруссии решил продлить еще на 10 дней нахождение польских фур на территории страны.

