В Сейме Польши потребовали у властей открыть границу с Белоруссией

ВАРШАВА, 23 сен — РИА Новости. Вице-спикер Сейма Польши Кшиштоф Босак требует от правительства страны немедленно открыть границу с Белоруссией.
«Наши требования касаются по более 1000 грузовиков. Трудно поверить, что польские грузовики и польские граждане оказались в заложниках решением польского правительства», — сказал Босак на пресс-конференции.
При этом он отметил, что закрытие границы с Белоруссией не действует как санкции в отношении Белоруссии. «Ситуация закрытия границы не отражается на движении товаров. Движение и так идет через балтийские страны», — сказал вице-спикер.
Он также отметил, что потери от простоя в Белоруссии одного польского грузовика составляют 1000 евро в день.
Босак требует от премьер-министра Польши Дональда Туска немедленно открыть границу с Белоруссией.
«Ошибка это или намеренные действия, но мы ожидаем немедленной корректировки этих решений премьером. Правительство должно признать свои ошибки и открыть границу для возвращения грузовиков. Этот абсурд должен немедленно кончиться», — сказал вице-спикер.
«Польша не может быть мачехой для своих граждан, для своих перевозчиков, для своих предпринимателей. Она должна быть безопасной гаванью для своих людей», — заключил он.
В свою очередь депутат Сейма Витольд Туманович заявил, что закрытие границы с Белоруссией ударило не только по перевозчикам.
«К нам обращаются не только перевозчики. Многие предприниматели хотят получить товары, отправить товары. Еще немного и они будут вынуждены увольнять работников», — сказал он.
Представитель Комитета защиты предпринимателей Рафал Меконг в свою очередь продемонстрировал список польских грузовиков, зарегистрированных на выезд из Белоруссии.
«На данный момент это 1039 машин. Цифра 1500, которую дает Белорусская сторона является правдоподобной, ибо регистрация в очереди связана с оплатой, а некоторые перевозчики не зная, смогут ли выехать, не торопятся платить за это», — сказал он.
По словам Меклера, в настоящее время стоимость грузовиков, застрявших в Белоруссии и товаров в них составляет около 200 миллионов евро.
При этом он сомневается, что ситуация с закрытием границы может повлиять положительно на безопасность Польши.
«Подумайте, как на логистические возможности российской или белорусской армии могут повлиять 1500 грузовиков, которые могут быть конфискованы», — сказал он.
Польша в ночь на 12 сентября закрыла границу с Белоруссией. Польский премьер Дональд Туск обосновал решение закрыть границу «интересами безопасности», объяснив это началом активной фазы российско-белорусских военных учений «Запад-2025». Учения проходили с 12 по 16 сентября. Когда Польша откроет границу, пока не известно.
При этом на белорусской территории остались 1453 польских грузовика, которые не успели выехать из Белоруссии и выезд которых возможен только через белорусско-польский участок границы. Поскольку истекает срок их временного ввоза на территорию ЕАЭС, Государственный таможенный комитет Белоруссии решил продлить еще на 10 дней нахождение польских фур на территории страны.