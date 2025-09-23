Ричмонд
Казахстан уменьшил ожидаемый рост объемов перевозок в обход России

Объем перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) в 2027 году планируется увеличить до 7,2 млн тонн. В мае экс-министр транспорта Марат Карабаев говорил об объеме в более чем 10 млн тонн. Новая оценка приведена в плане развития Минфина на 2023−2027 годы.

В плане Минфина, в развитии инфраструктуры транспортного коридора, есть целевой индикатор: «увеличение объемов перевозок по ТМТМ». Согласно документу по итогам 2025 года объем ожидается на уровне 5,2 млн тонн с увеличением в 2026 году до 6 млн тонн, к 2027 году — до 7,2 млн тонн.

Минфин также ожидает роста объема транзитных перевозок через Казахстан. В 2025 году ожидается 34 млн тонн, в 2026 году — 35,2 млн тонн, в 2027 году — 38 млн тонн.

В мае 2025 года Марат Карабаев говорил о планах увеличить к 2027 году объем перевозок по ТМТМ до более чем 10 млн тонн.

«Я уверен, что мы достигнем к 2027 году грузооборота по данному коридору более 10 млн тонн. По крайней мере, у нас есть все доказывающие это цифры, чтобы делать подобного рода заявления», — говорил он.

План развития Минфина на 2023−2027 годы ориентирован на обеспечение финансовой устойчивости, повышение эффективности использования бюджетных средств, совершенствование налогово-бюджетной политики, оптимизацию управления государственным долгом, укрепление прозрачности финансовых операций и внедрение цифровых технологий для эффективного управления государственными ресурсами. Эти меры направлены на стимулирование экономического роста, укрепление устойчивости к внешним вызовам и повышение качества жизни населения.

ТМТМ, также известный как Средний коридор, — это многосторонний транспортный и торговый маршрут, соединяющий Азию и Европу через страны Центральной Азии, Кавказа и Каспийское море. Он проходит через Китай, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузию и Турцию, обеспечивая альтернативу традиционным морским и северным маршрутам.

Маршрут включает железнодорожные, автомобильные и морские перевозки с переправой через Каспийское море и направлен на сокращение времени доставки грузов (до 12−15 дней) по сравнению с морскими путями. Маршрут способствует экономической интеграции, развитию логистики и увеличению транзитного потенциала стран-участниц, поддерживая инициативы, такие как «Один пояс, один путь».