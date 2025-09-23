Ричмонд
Депутат города Обь задержан по подозрению на дачу взятки в магазине

Депутату инкриминируют покушение на мошенничество при попытке получить взятку в 6 миллионов рублей.

Источник: Om1 Новосибирск

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата городского совета города Обь Андрея Дарвина и направила его в Железнодорожный районный суд Новосибирска. Дело связано с попыткой получения взятки за содействие в смягчении меры пресечения знакомому коммерсанту.

В сообщении пресс-службы прокуратуры Новосибирской области уточняется: «Общая сумма взятки должна была составить 6 млн рублей».

По данным следствия, депутат предложил коммерсанту, в отношении которого было возбуждено уголовное дело, содействие в его прекращении и изменении меры пресечения на более мягкую.

Андрей Дарвин был задержан сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Новосибирской области в ноябре прошлого года при передаче 3 миллионов рублей в одном из магазинов города. Следствие подчеркивает, что фактически Дарвин не имел возможности повлиять на расследование уголовного дела. Депутату предъявлено обвинение в покушении на мошенничество.