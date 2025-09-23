Депутат города Обь задержан по подозрению на дачу взятки в магазине

Андрей Дарвин был задержан сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Новосибирской области в ноябре прошлого года при передаче 3 миллионов рублей в одном из магазинов города. Следствие подчеркивает, что фактически Дарвин не имел возможности повлиять на расследование уголовного дела. Депутату предъявлено обвинение в покушении на мошенничество.