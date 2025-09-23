Ричмонд
Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 23 сентября: главное

Пресс-секретарь российского президента ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые высказывания Дмитрия Пескова, сделанные на брифинге во вторник.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Путин не доводил заранее до Трампа идею о продлении ДСНВ. Но тема ДСНВ поднималась в ходе контактов российского и американского президентов.

Тема в целом поднималась в ходе контактов, в том плане, что время, как шагреневая кожа сокращается, и мы действительно находимся на пороге ситуации, когда мы можем остаться без каких-либо регулирующих область стратстабильности и безопасности двусторонних документов.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

РФ готова в течение года выполнять количественные ограничения по ДСНВ.

Мы готовы в течение года продолжать выполнять количественные ограничения. Но для этого, конечно, нужна зеркальная позиция Соединенных Штатов.

Согласовать новый договор по СНВ до истечения нынешнего фактически невозможно, это сложная субстанция.

Пока четкого понимания о дате следующих контактов Путина и Трампа нет.

Кремль назвал голословными заявления о возможной связи с РФ дронов в аэропорту Копенгагена.

Каждый раз выступать с голословными обвинениями, честно говоря, приводит к тому, что продолжение таких заявлений уже не принимается во внимание, потому что каждый раз мы слышим оттуда голословные обвинения. Наверное, страна, которая занимает серьезную позицию, из раза в раз с такими голословными обвинениями не должна выступать.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Россия продолжает СВО, несмотря на атаки украинских беспилотников.

Военные РФ принимают эффективные меры по борьбе с атаками БПЛА.

Кремль не стал комментировать тему строительства РФ новых энергоблоков в Иране.

Кремль не комментирует сообщения о назначении генерал-лейтенанта Ивана Ткачева начальником департамента военной контрразведки ФСБ.

Многие назначения такого рода, они делаются закрытыми указами. Поэтому, поскольку речь в таких случаях идет о закрытых указах, мы о них не говорим.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

23 сентября Владимир Путина встретится с главой ЛНР Леонидом Пасечником.

Президент традиционно уделяет приоритетное внимание вопросам развития новых регионов России. Сегодня этот разговор будет продолжен. Вопросов, конечно же, очень много.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)
