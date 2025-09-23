Дни Перми пройдут в Минске с 29 по 30 сентября

В этом же торговом центре с 12:00 в те же дни будут выступления музыкальных коллективов «Воскресение», «Иваны» и «Ярмарка». Также для минчан и гостей столицы будет играть виртуоза-балалаечник Андрей Киряков. Эти выступления повторно состоятся и в Минском городском дворце культуры 29 сентября в 19:00.