Дни Перми пройдут в Минске с 29 по 30 сентября

Гости из Приволжского федерального округа привезут в белорусскую столицу большой концерт, на котором выступит легендарный диджей из России.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 сен — Sputnik. Дни Перми состоятся в Минске 29 и 30 сентября, сообщает Мингорисполком.

«В программе: деловые встречи, круглые столы, гастрономические открытия, музыкальные концерты и спортивные мероприятия», — говорится в сообщении.

Один из пунктов программы — мастер-классы от шеф-поваров из Перми, которые пройдут в ТЦ «Столица» 29 и 30 сентября с 16:00 до 19:00.

«Вы сможете попробовать знаменитые пирожки-посикунчики и авторские безалкогольные коктейли. Там же можно будет приобрести пермские сувениры», — рассказали в Мингорисполкоме.

В этом же торговом центре с 12:00 в те же дни будут выступления музыкальных коллективов «Воскресение», «Иваны» и «Ярмарка». Также для минчан и гостей столицы будет играть виртуоза-балалаечник Андрей Киряков. Эти выступления повторно состоятся и в Минском городском дворце культуры 29 сентября в 19:00.

Кроме того, на стадионе «Трактор» пройдет товарищеский матч между командами юных футболистов (30 сентября в 15:00). Будет и литературная часть: в Центральной библиотеке им. Янки Купалы организуют специальный уголок пермских книг.

Завершением дней Перми будет концерт на стадионе «Динамо» 30 сентября (начало — в 18:00). Вход будет свободный, но надо заранее зарезервировать место через онлайн-сервис. Специальным гостем концерта будет уроженец Перми — легендарный DJ Smash (Андрей Ширман).