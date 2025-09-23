В Калининграде прошли учения Балтийского флота по отражению атак БПЛА

Учения носили плановый характер и проводились с подразделениями охраны военных объектов. В рамках тренировок военнослужащие выполнили стрельбы из 25-миллиметровой спаренной зенитной установки ЗУ-23−2 и 12,7-миллиметрового крупнокалиберного пулемёта «Утёс» по мишеням, имитирующим беспилотники условного противника.
В качестве мишеней использовались осветительные артиллерийские снаряды, выпущенные из 152-миллиметровой самоходной гаубицы «Акация».
Кроме того, бойцы роты охраны военных объектов провели стрельбы из гладкоствольных охотничьих ружей по воздушным целям. Военнослужащие освоили навыки стендовой стрельбы и отработали поражение мишеней в различных условиях, включая ведение огня с движущегося автомобиля.
По словам представителей флота, такие тренировки позволяют совершенствовать подготовку личного состава и повышать эффективность защиты военных объектов от возможных атак с применением беспилотников.