В Калининграде прошли учения Балтийского флота по отражению атак БПЛА

На флотском полигоне Хмелевка в Калининградской области военнослужащие Балтийского флота отработали действия по отражению атак беспилотных летательных аппаратов на объекты военной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

Учения носили плановый характер и проводились с подразделениями охраны военных объектов. В рамках тренировок военнослужащие выполнили стрельбы из 25-миллиметровой спаренной зенитной установки ЗУ-23−2 и 12,7-миллиметрового крупнокалиберного пулемёта «Утёс» по мишеням, имитирующим беспилотники условного противника.

В качестве мишеней использовались осветительные артиллерийские снаряды, выпущенные из 152-миллиметровой самоходной гаубицы «Акация».

Кроме того, бойцы роты охраны военных объектов провели стрельбы из гладкоствольных охотничьих ружей по воздушным целям. Военнослужащие освоили навыки стендовой стрельбы и отработали поражение мишеней в различных условиях, включая ведение огня с движущегося автомобиля.

По словам представителей флота, такие тренировки позволяют совершенствовать подготовку личного состава и повышать эффективность защиты военных объектов от возможных атак с применением беспилотников.

