Лукашенко поручил создать в Нацбанке группу по анализу ситуации в экономике

МИНСК, 23 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая во вторник с докладом премьер-министра страны Александра Турчина, заявил, что поручил сформировать в Национальном банке группу, которая займется анализом экономической ситуации.
«Хочу, чтобы вы знали, чтобы не было тут никакой ревности. Я попросил бывшего премьера (бывших же не бывает) — молодой человек, образованный, опытный, чтобы он (речь о Романе Головченко, который сейчас возглавляет Нацбанк — Sputnik) создал группу у себя в Национальном банке», — сказал Лукашенко Турчину.
Отметив, что в Нацбанке есть «умные, грамотные, знающие экономику» люди, президент пояснил, что эта группа будет параллельно с Комитетом госконтроля анализировать ситуацию в экономике и информировать его.
«Поэтому без всяких обид. Я Головченко попросил: “Сформируй мне такую группу в Национальном банке, ты ее руководитель и объективно мне должен анализировать и докладывать”, — сказал глава государства.
Лукашенко добавил, что его «впечатление — это одно, а то — специалисты».
Он также уточнил, что информация, которая будет ему доноситься этой группой, не будет закрытой.
«Премьер должен ее видеть и будет видеть», — сказал президент.