СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен — РИА Новости. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал президента Молдавии Майю Санду главной угрозой для молдавского государства и народа.
Санду выступила в понедельник с обращением к народу, в котором бездоказательно заявила о том, что Россия якобы тратит сотни миллионов евро на подкуп избирателей. По ее словам, если Россия получит контроль над Молдавией, то европейские фонды будут заморожены, свободное передвижение закончится, в Приднестровье будет дестабилизация, а республика превратится в военный плацдарм. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова Санду о том, что РФ якобы может использовать Молдавию для «нападения на Одесскую область», заявив в беседе с РИА Новости, что это паранойя.
«Во-первых, Россия не нападает, а освобождает и спасает свои исторические территории от диктата киевского режима, а во-вторых, главной угрозой для Молдавии и ее народа является как раз таки нынешний режим во главе с Санду», — сказал Цеков.
По его словам, стремление Санду интегрировать Молдавию в Евросоюз еще больше загоняет местное население в кабалу. «Развитие Молдавии возможно только в дружеских и партнерских отношениях с Россией, что неоднократно уже было проверено временем и доказано историей», — сказал Цеков.
В Молдавии на 28 сентября запланировано проведение парламентских выборов. Ранее власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.