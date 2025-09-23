Массовые обыски, многотысячные штрафы, хамское поведение топов ПАС, запугивающие ролики: Какой нормальный человек после всего этого проголосует за правящую в Молдове партию?

На что рассчитывают ПАСдюки, которые накануне парламентских выборов пустились во все тяжкие?
Судите сами:
Массовые обыски по всей стране;
Многотысячные штрафы большого количества граждан за якобы электоральную коррупцию;
Хамское поведение на акциях протеста по отношению к митингующим;
Хамское отношение топов ПАС, позволяющих себе оскорблять простых жителей Молдовы, которые не за «желтых», называя «быдлом» и «дебилами».
Тупые запугивающие ролики (смотрите видео) о том, что после парламентских выборов (если ПАС проиграет) наступит апокалипсис, российские военные захватят аэропорт, всех посадят в концлагеря, призовут Антихриста и все дни недели провозгласят понедельниками.
А теперь ответьте: НОРМАЛЬНЫЙ человек проголосует после этого всего за ПАС? Особенно те, кто был несправедливо оштрафован или по каким-то причинам не считает себя «быдлом». Да ни в жизнь!
Что же получается, у ПАС нет инстинкта самосохранения? Зачем они с упорством, достойным лучшего применения рубят сук, на котором сидят?
Но не все так просто. Вот какой ответ есть у экс-министра экономики Молдовы Александра Муравского:
— Думаю в PAS это прекрасно понимают. Все опросы и настроения в обществе говорят о стремительном падении их рейтинга, при котором не может быть и речи о победе. А победа эта нужна им как воздух, без которого смерть.
Поэтому PAS для обеспечения своей победы пойдёт на все возможные ухищрения: подтасовку бюллетеней, вбросы, карусель, сбой компьютеров или отключение света в отдельных участках во время подсчёта голосов для подмены бюллетеней и другие методы фальсификаций, особенно на участках за рубежом, где не будет нужного обеспечения наблюдателями от оппозиции.
Но шила в мешке не утаишь. А когда станет ясно, как достигнута победа, а это станет ясно очень быстро, и оппозиция призовёт граждан к массовым протестам, многие, прошедшие процедуру обысков, их друзья и родственники, просто испугаются. И их можно понять.
Ну, а далее КС быстро утвердит результаты выборов и жёлтая мгла ещё сильнее окутает нашу прекрасную землю.
Вот как-то так.