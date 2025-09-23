В Швеции пригрозили «применением силы» в случае нарушения границ

В российском Минобороны заявили, что три МиГ-31 выполняли плановый полет из Карелии в Калининградскую область и воздушное пространство Эстонии не пересекали. По информации ведомства, их маршрут проходил над нейтральными водами Балтийского моря, на расстоянии более 3 км от острова Вайндло, а самолеты не отклонялись от заданного курса.