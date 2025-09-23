В Швеции пригрозили «применением силы» в случае нарушения границ

«Ни одна страна не имеет права нарушать воздушное пространство Швеции. Швеция имеет право защищать свое воздушное пространство, при необходимости применяя силу, и будет защищать его», — сказал Йонсон.
Правительство, с его слов, проинструктировало армию, как обращаться с нарушившими воздушное пространство Швеции объектами: «Оно включает право при необходимости применять силу, с предварительным предупреждением или без него».
10 сентября в небе над Польшей сбили ряд беспилотников. Варшава заявила, что это были российские аппараты. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что у него «нет никаких сомнений» в их российском происхождении.
В ночь на 10 сентября власти Польши сообщили, что в небе были сбиты «многочисленные» иностранные беспилотники. Премьер Дональд Туск заявил, что дроны были российскими.
Российское посольство в Варшаве сообщило, что дроны приближались со стороны Украины. В Минобороны России пояснили, что удары по польской территории не планировались, отметив также, что максимальная дальность применяемых в атаке дронов составляет не более 700 км.
Ряд стран НАТО решили усилить военное присутствие в Польше. Франция перебросила три истребителя Rafale, Великобритания направила самолеты Eurofighter Typhoon, Чехия прислала три вертолета Ми-17 и около сотни военных, а Швеция отправила зенитные комплексы и авиацию. Германия усилила патрулирование границы, увеличив количество истребителей Eurofighter.
19 сентября МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест и передать ноту. Таллин обвинил Москву в нарушении воздушного пространства.
В российском Минобороны заявили, что три МиГ-31 выполняли плановый полет из Карелии в Калининградскую область и воздушное пространство Эстонии не пересекали. По информации ведомства, их маршрут проходил над нейтральными водами Балтийского моря, на расстоянии более 3 км от острова Вайндло, а самолеты не отклонялись от заданного курса.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что обвинения Эстонии в нарушении ее воздушного пространства Россией в Кремле считают «пустыми и безосновательными». «Подобные слова считаем пустыми, безосновательными и идущими в продолжение оголтелой совершенно линии на нагнетание напряженности, на провоцирование конфронтационной атмосферы», — сказал он.