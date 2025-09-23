На распутье: стоит ли снова откладывать введение прав и номеров для скутеров и мопедов?

Согласно новым правилам, с этого дня водить такой транспорт смогут только те, кто получил водительские права категории «А» и зарегистрировал транспортное средство. Напомним, эти меры должны были вступить в силу ещё 1 марта, но тогда их перенесли на полгода. Сейчас снова звучат призывы — дать отсрочку ещё раз.
Курьеры без колес?
Главный аргумент в пользу отсрочки — сотни тысяч курьеров, для которых скутер — это не просто средство передвижения, а источник дохода и выживания. Именно об этом говорят депутаты от Народно-демократической партии: если ввести жёсткие требования с 1 октября, значительное число курьеров окажется вне игры — без прав, без номеров и, следовательно, без работы. Следствием станет нехватка курьеров, рост времени доставки и, как следствие, удорожание услуг.
Противники переноса: хватит поблажек
Однако у этого спора есть и оборотная сторона. Противники новой отсрочки уверены: все, кто хотел — уже успели получить документы. А все остальные просто затянули до последнего и теперь надеются, что всё снова «пронесёт».
«Им уже давали полгода, сколько можно откладывать? Пусть наконец учатся и регистрируются», — примерно таков тон комментариев в соцсетях.
В этом есть логика. Действительно, весной правила уже должны были вступить в силу, но были отложены до осени. И теперь вновь звучат призывы о переносе — и всё чаще это воспринимается как попытка ухода от ответственности, а не реальная необходимость.
Аргумент безопасности: скутеристы вне закона
Многие пользователи справедливо указывают: именно скутеристы — одна из самых опасных категорий участников движения.
Они часто нарушают правила, выезжают на тротуары, игнорируют светофоры и полосы, создают аварийные ситуации. И пока на их транспорт невозможно повесить номер — их нельзя штрафовать, а значит, они практически неуязвимы перед законом. Введение обязательной регистрации и водительских прав — инструмент контроля, а не репрессий.
Финансовый барьер и бюрократия
Во-вторых, пользователи соцсетей отмечают: получить права категории «А» не так просто. По их словам, нельзя сразу сдать на «А», не имея прав категории «B». Это уже больше похоже на административный барьер, чем на разумную политику. Здесь необходимо вмешательство ГСБДД, которая должна проверить автошколы и устранить ненужные барьеры.
Что дальше?
Времени до 1 октября всё меньше, а ясности — пока никакой нет. Власти пока молчат. Но очевидно одно: какое бы решение они ни приняли, оно вызовет критику с обеих сторон.
Если отсрочат — скажут, что власть снова прогнулась. Если введут в срок — будут обвинения в том, что тысячи молодых людей остались без заработка.
Вопрос, как обычно, упирается не в суть закона, а в его реализацию. Права и номера — это правильно. Но если государство требует, оно должно и обеспечить доступность. В противном случае — это будет не реформа, а репрессия. Посмотрим, какой путь выберут власти на этот раз.