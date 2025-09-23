На распутье: стоит ли снова откладывать введение прав и номеров для скутеров и мопедов?

Вопрос, как обычно, упирается не в суть закона, а в его реализацию. Права и номера — это правильно. Но если государство требует, оно должно и обеспечить доступность. В противном случае — это будет не реформа, а репрессия. Посмотрим, какой путь выберут власти на этот раз.