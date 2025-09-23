Ричмонд
«Надо выправлять ситуацию». Лукашенко о взаимодействии с Казахстаном в авиационной сфере

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая с докладом премьер-министра Александра Турчина, затронул вопрос взаимодействия с Казахстаном в авиационной сфере, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

Одним из вопросов, затронутых главой государства, стал перелет через Беларусь частных авиакомпаний из Казахстана.

«Наши самолеты там не обслуживаются, не заправляются. Российские, точно такие, они заправляют и обслуживают, белорусские — нет, — заметил Президент. — Надо выправлять ситуацию. Вот сейчас на особый контроль вопрос поставили».

В сложившейся ситуации у Беларуси должны быть совершенно четкие приоритеты, уверен глава государства. «Нам надо блюсти и соблюдать свои интересы, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Если они совпадают с другими странами, хорошо. Не совпадают — ищем компромисс. То есть по-человечески. Потому что Казахстан нам не чужая страна. Это страна, с которой мы в ЕАЭС. Мы всегда имели хорошие отношения с Казахстаном. Портить эти отношения не надо. Но интерес надо блюсти».

