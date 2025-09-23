«Надо выправлять ситуацию». Лукашенко о взаимодействии с Казахстаном в авиационной сфере

В сложившейся ситуации у Беларуси должны быть совершенно четкие приоритеты, уверен глава государства. «Нам надо блюсти и соблюдать свои интересы, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Если они совпадают с другими странами, хорошо. Не совпадают — ищем компромисс. То есть по-человечески. Потому что Казахстан нам не чужая страна. Это страна, с которой мы в ЕАЭС. Мы всегда имели хорошие отношения с Казахстаном. Портить эти отношения не надо. Но интерес надо блюсти».