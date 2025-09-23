Ричмонд
Оксана Лут оценила работу завода «Дамате» в Ростовской области

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут посетила ростовский завод по переработке индейки компании «Дамате» в ходе рабочего визита в регион.

Источник: Городской репортер

Глава Минсельхоза ознакомилась с производственными мощностями предприятия, которое является частью крупнейшего в области индейководческого комплекса.

Мощность завода составляет 85 тысяч тонн продукции в год с планами увеличения до 95 тысяч тонн. На предприятии работают 17 производственных линий, обеспечивающих полный цикл переработки в течение одной смены. Особое внимание уделяется системе безопасности и контроля качества, включающей двухэтапное охлаждение и зонирование производственных площадей.

Продукция под брендом «Индилайт» поставляется в федеральные торговые сети и экспортируется в Китай, ОАЭ и Иорданию. Благодаря современным технологиям хранения срок реализации охлажденной продукции достигает 20 суток. В 2024 году «Дамате» приобрела индейководческий комплекс в Ростовской области, включающий полный цикл производства от инкубатория до переработки.