Оксана Лут оценила работу завода «Дамате» в Ростовской области

Мощность завода составляет 85 тысяч тонн продукции в год с планами увеличения до 95 тысяч тонн. На предприятии работают 17 производственных линий, обеспечивающих полный цикл переработки в течение одной смены. Особое внимание уделяется системе безопасности и контроля качества, включающей двухэтапное охлаждение и зонирование производственных площадей.