Мэр Новосибирска Кудрявцев оценил возведение корпуса экономического лицея

На улице Крылова, 44 не прекращается возведение учебно-лабораторного блока для экономического лицея. Впечатлениями о процессе поделился мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.
В данном здании будут проходить обучение учащиеся 10−11 классов, специализирующиеся по направлениям, которые реализуются в лицее, а именно: математическому, инженерному и естественно-научному.
Новое здание соединено с основным корпусом посредством отапливаемого перехода. Помимо специализированных классов, в четырёхэтажном здании разместятся библиотека, студии для создания видеоконтента, дизайна, 3D-моделирования, радиотехники и вокала. Также запланировано открытие центра детских проектов, музея, столовой, рассчитанной на 150 посетителей, а также спортивного и тренажёрного залов.
В настоящее время проводятся внутренние отделочные работы и обустройство кровли. Осуществляется установка электрических сетей, систем вентиляции, отопления, водоснабжения и витражного остекления. Монтируются системы охранного видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Общая степень готовности объекта оценивается приблизительно в 70%.
После завершения строительства и ввода в эксплуатацию, вместимость лицея возрастет до 1 075 человек. Полное завершение работ и сдача объекта запланированы до конца текущего года, а начало учебного процесса в новом корпусе — после завершения январских каникул.