Беглов: на проект «Твой Бюджет в школах» выделены рекордные 100 млн рублей

В Петербурге стартовал новый сезон проекта «Твой Бюджет в школах». Более 600 команд из 90 школ представят свои инициативы, а лучшие получат финансирование из рекордного бюджета в 100 миллионов рублей.

Источник: Пресс-служба Смольного

23 сентября в «Невской ратуше» стартовал новый сезон проекта «Твой Бюджет в школах». В этом году в нём участвуют более 600 команд из 90 петербургских школ. Ребята предложат инициативы по развитию образовательной среды, а 35 лучших идей получат поддержку из городского бюджета.

Финансирование сезона стало рекордным — 100 млн рублей.

▪️ каждый победитель сможет получить до 3 млн рублей;

▪️ впервые введена отдельная номинация для историко-патриотических инициатив с фондом в 10 млн рублей (до 2 млн на проект).

Губернатор Александр Беглов отметил, что проект помогает школьникам принимать реальные решения, влияющие на их жизнь и учёбу:

«В год 80-летия Великой Победы ребята разрабатывают планы по созданию объектов, увековечивающих подвиг защитников Родины, ветеранов и блокадников. Мемориалы, музеи и образовательные пространства должны стать частью воспитательного процесса».

За пять предыдущих циклов в проекте участвовали более 58 тысяч школьников, представив свыше 1,5 тыс. идей. Победителями стали авторы 120 концепций, из которых 91 уже реализована.

