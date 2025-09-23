Беглов: на проект «Твой Бюджет в школах» выделены рекордные 100 млн рублей

23 сентября в «Невской ратуше» стартовал новый сезон проекта «Твой Бюджет в школах». В этом году в нём участвуют более 600 команд из 90 петербургских школ. Ребята предложат инициативы по развитию образовательной среды, а 35 лучших идей получат поддержку из городского бюджета.
Финансирование сезона стало рекордным — 100 млн рублей.
▪️ каждый победитель сможет получить до 3 млн рублей;
▪️ впервые введена отдельная номинация для историко-патриотических инициатив с фондом в 10 млн рублей (до 2 млн на проект).
Губернатор Александр Беглов отметил, что проект помогает школьникам принимать реальные решения, влияющие на их жизнь и учёбу:
«В год 80-летия Великой Победы ребята разрабатывают планы по созданию объектов, увековечивающих подвиг защитников Родины, ветеранов и блокадников. Мемориалы, музеи и образовательные пространства должны стать частью воспитательного процесса».
За пять предыдущих циклов в проекте участвовали более 58 тысяч школьников, представив свыше 1,5 тыс. идей. Победителями стали авторы 120 концепций, из которых 91 уже реализована.