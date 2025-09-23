Беглов: на проект «Твой Бюджет в школах» выделены рекордные 100 млн рублей

23 сентября в «Невской ратуше» стартовал новый сезон проекта «Твой Бюджет в школах». В этом году в нём участвуют более 600 команд из 90 петербургских школ. Ребята предложат инициативы по развитию образовательной среды, а 35 лучших идей получат поддержку из городского бюджета.