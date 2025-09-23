В правительстве Самарской области опровергли возвращение губернатора в телеграм

В правительстве Самарской области прокомментировали информацию о том, что губернатор Вячеслав Федорищев якобы завел новый телеграм-канал. Напомним, что глава региона ушел из телеграма 10 сентября. Он объявил, что теперь будет вести свой канал в МАХ, и обещал, что там не будет ничего, кроме важных новостей региона.