Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В правительстве Самарской области опровергли возвращение губернатора в телеграм

У губернатора Самарской области есть официальные страницы только в МАХ и ВКонтакте.

Источник: Комсомольская правда

В правительстве Самарской области прокомментировали информацию о том, что губернатор Вячеслав Федорищев якобы завел новый телеграм-канал. Напомним, что глава региона ушел из телеграма 10 сентября. Он объявил, что теперь будет вести свой канал в МАХ, и обещал, что там не будет ничего, кроме важных новостей региона.

«Информация о создании губернатором Вячеславом Федорищевым нового телеграм-канала является недостоверной», — прокомментировала пресс-служба областного правительства.

У главы 63-го региона два официальных канала — в новом отечественном мессенджере МАХ и в социальной сети ВКонтакте.