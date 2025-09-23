В Норвегии заявили, что Россия якобы три раза нарушила ее воздушные границы

«Весной и летом Россия трижды вторгалась в воздушное пространство Норвегии, — утверждается в документе. — Продолжительность нарушения границы составляла от одной до четырех минут. Мы не можем определить, было ли это сделано намеренно или из-за навигационных ошибок». Власти Норвегии, говорится в пресс-релизе, считают произошедшее неприемлемым и «дали это понять российским властям». По утверждению норвежских властей, инциденты произошли 25 апреля, 24 июля и 18 августа.