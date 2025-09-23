Ричмонд
В Норвегии заявили, что Россия якобы три раза нарушила ее воздушные границы

СТОКГОЛЬМ, 23 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре только в сентябре заявил о якобы имевших место нарушениях воздушных границ страны со стороны РФ весной и летом. Заявление опубликовано на сайте правительства Норвегии.

Источник: Reuters

«Весной и летом Россия трижды вторгалась в воздушное пространство Норвегии, — утверждается в документе. — Продолжительность нарушения границы составляла от одной до четырех минут. Мы не можем определить, было ли это сделано намеренно или из-за навигационных ошибок». Власти Норвегии, говорится в пресс-релизе, считают произошедшее неприемлемым и «дали это понять российским властям». По утверждению норвежских властей, инциденты произошли 25 апреля, 24 июля и 18 августа.

Власти России неоднократно заявляли, что при выполнении всех полетов российские самолеты руководствуются международными правилами и никоим образом не выходят за их рамки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что любые обвинения в адрес российских военных в якобы нарушении каких-то границ «по-прежнему ни разу не были подкреплены сколь-либо достоверными данными».

