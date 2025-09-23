СМИ: Испания настаивает на получении Палестиной полноправного членства в ООН

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, со своей стороны, назвал Санчеса «антисемитом» и «лжецом», а его правительство «позором Испании» после того, как Санчес поддержал позицию более 100 тыс. протестующих, которые вышли на демонстрацию в поддержку Палестины в Мадриде и сорвали финал велогонки «Вуэльта Испании». Они были недовольны участием в гонке израильской команды. На следующий день МИД Испании вызвал временного поверенного в делах посольства Израиля в Мадриде, чтобы выразить ему протест из-за «неприемлемых слов и позиции» главы МИД Израиля Саара.