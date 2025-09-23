Ричмонд
СМИ: Испания настаивает на получении Палестиной полноправного членства в ООН

Премьер-министр Испании Педро Санчес, ярый критик войны Израиля в секторе Газа, в понедельник призвал к принятию Государства Палестина в ООН.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Эта конференция знаменует собой важную веху, но это не конец пути. Это только начало. Государство Палестина должно стать полноправным членом Организации Объединенных Наций», — заявил Санчес на Генеральной Ассамблее ООН. Причем Санчес считает, что процесс вступления Палестины в ОНН должен быть завершен как можно скорее, пишет издание Daily Sun.

Кроме того, испанский премьер — один из самых ярых критиков разрушительного наступления Израиля в секторе Газа — отметил, что страны — члены ООН должны принять незамедлительные меры, чтобы «остановить варварство» и добиться мира в Газе.

Посол Израиля в ООН Дани Данон назвал сессию Генассамблеи ООН «позорным политическим цирком», а Соединенные Штаты предостерегли своих союзников, что признание Палестины может вызвать ответные действия со стороны Израиля, что чревато серьезным дипломатическим кризисом.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, со своей стороны, назвал Санчеса «антисемитом» и «лжецом», а его правительство «позором Испании» после того, как Санчес поддержал позицию более 100 тыс. протестующих, которые вышли на демонстрацию в поддержку Палестины в Мадриде и сорвали финал велогонки «Вуэльта Испании». Они были недовольны участием в гонке израильской команды. На следующий день МИД Испании вызвал временного поверенного в делах посольства Израиля в Мадриде, чтобы выразить ему протест из-за «неприемлемых слов и позиции» главы МИД Израиля Саара.

Испания, наряду с Ирландией и Норвегией, признала Государство Палестина в мае 2025 года. Хотя на сегодняшний день, по данным Reuters, большинство европейских стран признали палестинскую государственность, две крупнейшие экономики континента — Германия и Италия — дали понять, что вряд ли пойдут на такой шаг в ближайшее время.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше