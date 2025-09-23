СМИ: Испания настаивает на получении Палестиной полноправного членства в ООН

«Эта конференция знаменует собой важную веху, но это не конец пути. Это только начало. Государство Палестина должно стать полноправным членом Организации Объединенных Наций», — заявил Санчес на Генеральной Ассамблее ООН. Причем Санчес считает, что процесс вступления Палестины в ОНН должен быть завершен как можно скорее, пишет издание Daily Sun.
Кроме того, испанский премьер — один из самых ярых критиков разрушительного наступления Израиля в секторе Газа — отметил, что страны — члены ООН должны принять незамедлительные меры, чтобы «остановить варварство» и добиться мира в Газе.
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, со своей стороны, назвал Санчеса «антисемитом» и «лжецом», а его правительство «позором Испании» после того, как Санчес поддержал позицию более 100 тыс. протестующих, которые вышли на демонстрацию в поддержку Палестины в Мадриде и сорвали финал велогонки «Вуэльта Испании». Они были недовольны участием в гонке израильской команды. На следующий день МИД Испании вызвал временного поверенного в делах посольства Израиля в Мадриде, чтобы выразить ему протест из-за «неприемлемых слов и позиции» главы МИД Израиля Саара.
Испания, наряду с Ирландией и Норвегией, признала Государство Палестина в мае 2025 года. Хотя на сегодняшний день, по данным Reuters, большинство европейских стран признали палестинскую государственность, две крупнейшие экономики континента — Германия и Италия — дали понять, что вряд ли пойдут на такой шаг в ближайшее время.