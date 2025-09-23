Китай отправил в Узбекистан новую партию электробусов для Ташкента

В 2025 году реализуется проект по закупке 200 электробусов и зарядного оборудования для нужд столицы. Победителем международного конкурса на поставку техники стала компания Yutong Bus. С ней был заключён соответствующий контракт, и на днях из Хоргоса через территорию Казахстана уже отправилась первая партия — 100 электробусов.