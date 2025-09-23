Китай отправил в Узбекистан новую партию электробусов для Ташкента

В 2025 году реализуется проект по закупке 200 электробусов и зарядного оборудования для нужд столицы. Победителем международного конкурса на поставку техники стала компания Yutong Bus. С ней был заключён соответствующий контракт, и на днях из Хоргоса через территорию Казахстана уже отправилась первая партия — 100 электробусов.
Планируется, что эти электробусы поступят в Узбекистан до конца сентября этого года.
С учётом того, что парк техники Yutong в Ташкенте быстро растёт, Министерство транспорта Узбекистана заявило о необходимости повысить качество обслуживания и ремонта автобусов. В частности, чиновники в ходе недавних встреч потребовали от китайской компании ускорить поставку запчастей, усовершенствовать работу сервисных центров и повысить квалификацию специалистов по ремонту.
Компания Yutong сотрудничает с Узбекистаном уже несколько лет. В начале 2022 года в Ташкент прибыли первые 20 электробусов этой марки. В 2023 году Yutong поставила в столицу 800 автобусов, из которых: 300 — электробусы, 500 — автобусы на сжатом природном газе (CNG).
Таким образом, проект 2025 года — это продолжение системной стратегии перехода Ташкента на экологичный и экономичный городской транспорт.