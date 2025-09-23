Рютте: НАТО не выявила угрозы из-за инцидента с истребителями в Эстонии

«В ходе последнего инцидента с нарушением воздушных границ Эстонии, который мы сегодня обсудили, силы НАТО оперативно перехватили и сопроводили самолеты без эскалации, поскольку непосредственной угрозы выявлено не было», — сказал Марк Рютте на пресс-конференции после встречи членов альянса.
Власти Эстонии утверждают, что 19 сентября пролетевшие над Финским заливом три МиГ-31 находились в эстонском воздушном пространстве 12 минут. НАТО обвинило Россию в «безрассудных действиях» и пригрозило решительным ответом на подобные инциденты. Минобороны РФ сообщило, что в этот день три российских истребителя совершали плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области, а воздушное пространство Эстонии не нарушалось.