Рютте: НАТО не выявила угрозы из-за инцидента с истребителями в Эстонии

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что силы альянса не выявили непосредственной угрозы 19 сентября, когда воздушное пространство Эстонии было нарушено истребителями. По утверждению эстонских властей, это были российские самолеты.

Источник: AP 2024

«В ходе последнего инцидента с нарушением воздушных границ Эстонии, который мы сегодня обсудили, силы НАТО оперативно перехватили и сопроводили самолеты без эскалации, поскольку непосредственной угрозы выявлено не было», — сказал Марк Рютте на пресс-конференции после встречи членов альянса.

Власти Эстонии утверждают, что 19 сентября пролетевшие над Финским заливом три МиГ-31 находились в эстонском воздушном пространстве 12 минут. НАТО обвинило Россию в «безрассудных действиях» и пригрозило решительным ответом на подобные инциденты. Минобороны РФ сообщило, что в этот день три российских истребителя совершали плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области, а воздушное пространство Эстонии не нарушалось.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
