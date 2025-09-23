«Довести ситуацию до абсурда»: в Челябинске запустили генератор официальных отмазок чиновников

Жители Челябинской области теперь могут заранее узнать, какой ответ они получат от чиновников на свои жалобы. В сети появился «Генератор официальных отмазок» — сатирический сайт, который вскрывает абсурдность бюрократического языка.
Пользователю достаточно зайти на ресурс, выбрать одну из наболевших проблем — например, «Почему не ремонтируют дорогу», «Почему в поликлинике очередь» или «Почему закрыли парк» — и нажать кнопку «Сгенерировать отмазку». Ответ на экране всплывает мгновенно. Он собран из шаблонных фраз, которые каждый житель региона мог слышать десятки раз.
Среди них: «Вопрос взят на контроль. В настоящее время проводится комплексная проверка по факту обращения. По итогам рассмотрения будут приняты исчерпывающие меры в рамках компетенции и в соответствии с действующим законодательством».
Идея проекта, как рассказывает его создатель, политконсультант, ведущий программы «Политическая среда» на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) Евгений Маклаков, родилась из реального опыта сотен челябинцев:
— Люди устали от отписок, которые не решают проблем, а лишь создают иллюзию работы. Мы решили довести эту ситуацию до абсурда, чтобы через юмор показать всю глубину проблемы, перевести с чиновничьего на русский и показать, как часто за сложными формулировками скрывается простое нежелание действовать. Наш генератор — это, конечно, сатира, но, к сожалению, очень жизненная.
Несмотря на игровую форму, у проекта есть серьезная цель — привлечь внимание к проблеме безответственных отписок и стимулировать более честный диалог между властью и обществом. Под каждой сгенерированной «отмазкой» размещена ссылка на аналитический Telegram-канал «Политсреда», где проблемам региона дают уже не сатирическую, а реальную оценку.
Проверить, насколько хорошо вы знаете язык чиновников, можно уже сейчас на сайте otmazka74.ru. Результатом, который часто бывает до боли узнаваемым, можно поделиться в социальных сетях.