Молдавские коммунисты обвинили Санду в давлении на оппонентов

В Молдавии обвинили Санду в использовании обращения для давления на оппонентов.

Источник: AP 2024

КИШИНЕВ, 23 сен — РИА Новости. Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) обвинила президента страны Майю Санду в использовании предвыборного обращения к согражданам для давления на оппонентов и их запугивания.

В последний понедельник перед выборами «главнокомандующую»… банды воров и узурпаторов охватила паническая атака. Пятиминутка ужаса и ненависти под видом «обращения к нации» в ее исполнении стала апогеем многомесячной грязной кампании (правящей партии) "Действия и солидарности.

пресс-служба ПКРМ

В заявлении подчеркивается, что Санду «и ее агрессивные подопечные» являются источником дестабилизации, а упомянутое выступление президента проходило на фоне «полицейской операции с обысками и арестами». «Жандармы на броневиках взламывали двери жилищ мирных граждан, изымали документацию из партийных офисов», — указали в партийной пресс-службе. Кроме того, молдавские коммунисты отвергли обвинения Санду, которая говорила о подкупе избирателей.

Накануне Санду выступила с обращением к народу, в котором бездоказательно заявила, что Россия якобы тратит сотни миллионов евро на подкуп избирателей. По ее словам, если Россия получит контроль над Молдавией, то европейские фонды будут заморожены, свободное передвижение закончится, в Приднестровье будет дестабилизация, а республика превратится в военный плацдарм. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова Санду о том, что РФ якобы может использовать Молдавию для «нападения на Одесскую область», заявив в беседе с РИА Новости, что это паранойя.

Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. При этом власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».

С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.️

