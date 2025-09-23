Из Челябинской гордумы уходят сразу три депутата

Челябинская городская дума лишится трех депутатов после их одновременной отставки по собственному желанию. Заявления подали Светлана Буравова («Единая Россия»), Ксения Морозова («Справедливая Россия»), а также Виген Мхитарян, который избирался по одномандатному округу.
— Мандаты Буравовой и Морозовой перейдут следующим кандидатам из партийных списков, а вот место Мхитаряна потребует проведения дополнительных выборов, — сообщили в гордуме.
По закону дополнительные выборы должны назначить на второе воскресенье сентября. Однако срок уже прошел, и, вероятно, их проведут уже в следующем году.
Что касается решения о прекращении полномочий депутатов, то оно будет принято на ближайшем заседании думы.