Reuters: Украина готовится к риску продолжать конфликт без поддержки Запада

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в ООН будет добиваться увеличения помощи от союзников, но негласно Киев уже готовится к новому этапу конфликта, в котором будет полагаться на свои силы, пишет Reuters. Агентство отмечает, что Украина может лишиться поддержки Европы на фоне сокращения военной помощи со стороны США. Как отмечает Foreign Affairs, ключевой проблемой остается зависимость Киева от Вашингтона, где смена политических приоритетов может оставить ВСУ без критически важной военной помощи.