Названа дата начала конкурса на лучшее название первой АЭС в Казахстане

Сегодня, 23 сентября 2025 года, в Агентстве РК по атомной энергии состоялось первое заседание Комиссии по проведению всенародного конкурса на лучшее наименование для первой атомной электрической станции (АЭС) Казахстана, сообщает Zakon.kz.