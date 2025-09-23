Польша открывает границу с Беларусью

МИНСК, 23 сен — Sputnik. Власти Польши приняли решение открыть границу с Беларусью, заявил во вторник польский премьер-министр Дональд Туск.
«Хочу сообщить вам, что мы приняли решение вновь открыть пограничные переходы, железнодорожные и автомобильные переправы, закрытые в связи с учениями “Запад”, — сказал он перед заседанием правительства страны.
По словам Туска, погранпереходы на границе начнут действовать в прежнем режиме уже через полтора дня — в полночь со среды на четверг.
Закрытие границы
В ночь на 12 сентября Польша закрыла границу с Беларусью. Польский премьер-министр Дональд Туск пояснил, что такое решение продиктовано «интересами безопасности», поскольку с 12 по 16 сентября в Беларуси намечены российско-белорусские военные учения «Запад-2025». Также он заявил, что еще одной причиной решения о закрытии границы стал арест в Беларуси подозреваемого в шпионаже гражданина Польши.
Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский сообщил о том, что режим закрытия границы будет бессрочным, однако просто так держать закрытой ее не будут. Позднее он заявил, что рассчитывает, что закрытие границы с Беларусью не продлится долго.
Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, комментируя это решение польской стороны, заявил, что таким образом Варшава подложила мину в отношения с другими странами. Он также выразил уверенность, что после совместных учений Беларуси и России «Запад-2025» Польша все же откроет границы.