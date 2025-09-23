Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польша открывает границу с Беларусью

Погранпереходы на белорусско-польской границе будут открыты через день — в ночь со среды на четверг.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 сен — Sputnik. Власти Польши приняли решение открыть границу с Беларусью, заявил во вторник польский премьер-министр Дональд Туск.

«Хочу сообщить вам, что мы приняли решение вновь открыть пограничные переходы, железнодорожные и автомобильные переправы, закрытые в связи с учениями “Запад”, — сказал он перед заседанием правительства страны.

По словам Туска, погранпереходы на границе начнут действовать в прежнем режиме уже через полтора дня — в полночь со среды на четверг.

Закрытие границы

В ночь на 12 сентября Польша закрыла границу с Беларусью. Польский премьер-министр Дональд Туск пояснил, что такое решение продиктовано «интересами безопасности», поскольку с 12 по 16 сентября в Беларуси намечены российско-белорусские военные учения «Запад-2025». Также он заявил, что еще одной причиной решения о закрытии границы стал арест в Беларуси подозреваемого в шпионаже гражданина Польши.

Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский сообщил о том, что режим закрытия границы будет бессрочным, однако просто так держать закрытой ее не будут. Позднее он заявил, что рассчитывает, что закрытие границы с Беларусью не продлится долго.

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, комментируя это решение польской стороны, заявил, что таким образом Варшава подложила мину в отношения с другими странами. Он также выразил уверенность, что после совместных учений Беларуси и России «Запад-2025» Польша все же откроет границы.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше