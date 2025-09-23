11 документов на $5,2 млрд подписано в рамках визита Токаева в США

«В рамках рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк были подписаны 11 соглашений и меморандумов между крупными компаниями Казахстана и США. Документы предусматривают инвестиции в экономику нашей страны на сумму $5,2 млрд и охватывают такие стратегически важные отрасли, как транспорт, логистика, энергетика и информационные технологии», — ответил Желдибай во вторник на запрос редакции КазТАГ.
Он уточнил, что сторонами соглашений выступили «Казахтелеком», КТЖ, «Самрук-Казына», «КазМунайГаз», Amazon Kuiper, International Finance Corporation, Lummus Technology, Exxon Мobil, Chevron, LanzaJet и Wabtec, а также Экспортно-импортный банк США.