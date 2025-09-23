В Узбекистане запретят расточительство на свадьбах и похоронах

Правительство Узбекистана объявило 2026−2030 годы «периодом актуальной продовольственной безопасности», пишет издание spot.uz.
Власти переживают о том, как обеспечить людей продуктами питания и предотвратить в обществе «чрезмерное расточительство». Для борьбы с расточительством чиновники возьмут «под строгий контроль» проведение свадеб, семейных торжеств, обрядов и церемоний.
Согласно законам Узбекистана, в свадьбах и семейных мероприятиях могут участвовать до 200 человек, а в связанной с ними церемонии плова — до 250 человек.
Законы также запрещают проведение дополнительных обрядов и шоу, «чуждых национальным традициям, противоречащих правилам этикета и требующих лишних затрат и времени».
К чуждым традициям власти отнесли чрезмерные похоронные и траурные церемонии, подношение подарков, раздачу денег, ткани и многое другое.
Напомним, что на свадьбы, юбилеи, похороны и новоселье каждый казахстанец в среднем тратит 1 млн тенге в год. Среднемесячные расходы на празднование тоев составляют 30−40% от бюджета домохозяйств в Казахстане.