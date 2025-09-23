Ричмонд
В Узбекистане запретят расточительство на свадьбах и похоронах

Власти Узбекистана хотят усилить контроль за свадьбами и семейными праздниками. Жителям запретят чрезмерные похоронные и траурные церемонии, подношение подарков и раздачу денег на торжествах.

Правительство Узбекистана объявило 2026−2030 годы «периодом актуальной продовольственной безопасности», пишет издание spot.uz.

Власти переживают о том, как обеспечить людей продуктами питания и предотвратить в обществе «чрезмерное расточительство». Для борьбы с расточительством чиновники возьмут «под строгий контроль» проведение свадеб, семейных торжеств, обрядов и церемоний.

Согласно законам Узбекистана, в свадьбах и семейных мероприятиях могут участвовать до 200 человек, а в связанной с ними церемонии плова — до 250 человек.

Законы также запрещают проведение дополнительных обрядов и шоу, «чуждых национальным традициям, противоречащих правилам этикета и требующих лишних затрат и времени».

К чуждым традициям власти отнесли чрезмерные похоронные и траурные церемонии, подношение подарков, раздачу денег, ткани и многое другое.

Напомним, что на свадьбы, юбилеи, похороны и новоселье каждый казахстанец в среднем тратит 1 млн тенге в год. Среднемесячные расходы на празднование тоев составляют 30−40% от бюджета домохозяйств в Казахстане.