Польша откроет границу с Белоруссией

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что власти вновь откроют границу с Белоруссией в ночь на 25 сентября. Граница была закрыта 12 сентября в связи с российско-белорусскими учениями «Запад-2025».

Источник: РИА "Новости"

«Хочу сообщить вам, что мы приняли решение вновь открыть пограничные переходы, железнодорожные и автомобильные переправы, закрытые в связи с учениями ''Запад''», — сказал Дональд Туск перед заседанием правительства. Его слова приводит TVP Info.

Учения «Запад-2025» проходили на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Польские власти поясняли, что сроки открытия границы будут зависеть от мониторинга ситуации. МИД России называл решение Польши конфронтационным. Белорусский МИД объявил польскому дипломату устный протест из-за подобных действий.

