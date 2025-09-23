Польша откроет границу с Белоруссией

«Хочу сообщить вам, что мы приняли решение вновь открыть пограничные переходы, железнодорожные и автомобильные переправы, закрытые в связи с учениями ''Запад''», — сказал Дональд Туск перед заседанием правительства. Его слова приводит TVP Info.
Учения «Запад-2025» проходили на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Польские власти поясняли, что сроки открытия границы будут зависеть от мониторинга ситуации. МИД России называл решение Польши конфронтационным. Белорусский МИД объявил польскому дипломату устный протест из-за подобных действий.