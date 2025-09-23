Bild: НАТО предупредило РФ о готовности сбивать дроны

В совместном заявлении подчеркивается, что для защиты от угроз и страны НАТО будут применять «все необходимые военные и невоенные средства, чтобы защитить себя и сдерживать угрозы со всех направлений», пишут «Ведомости» со ссылкой на Bild. Кроме того, в документе говорится, что силы НАТО могут уничтожать как дроны, так и самолеты, если последние будут расценены как угроза безопасности альянса.