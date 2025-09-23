Ричмонд
Bild: НАТО предупредило РФ о готовности сбивать дроны

Государства НАТО подтвердили готовность сбивать дроны и истребители в случае вторжения последних в воздушное пространство альянса. Об этом сообщает Bild, ссылаясь документ, принятый странами-участницами НАТО.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По инициативе Эстонии в штаб-квартире НАТО прошли внеочередные консультации по 4-й статье договора. Издание Bild пишет, что причиной созыва заседания стала информация о якобы нарушении воздушных границ Эстонии российскими МиГ-31.

В совместном заявлении подчеркивается, что для защиты от угроз и страны НАТО будут применять «все необходимые военные и невоенные средства, чтобы защитить себя и сдерживать угрозы со всех направлений», пишут «Ведомости» со ссылкой на Bild. Кроме того, в документе говорится, что силы НАТО могут уничтожать как дроны, так и самолеты, если последние будут расценены как угроза безопасности альянса.

Согласно заявлению эстонского МИД от 19 сентября, воздушные границы страны были нарушены тремя российскими истребителями МиГ-31. Москва, в свою очередь, отвергла данные претензии, назвав их безосновательными.

СМИ сообщали, что в ночь на 23 сентября аэропорт Осло временно прекращал работу из-за того, что в его воздушном пространстве были замечены нескольких дронов. Аналогичный инцидент произошел вечером 22 сентября в Копенгагене. Как сообщает Jyllands-Posten, представитель Европейской комиссии заявил, что ситуация с БПЛА «указывает в сторону России», но уточнил, что необходимо дождаться окончания расследования.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал голословными заявления о причастности России к появлению дронов в аэропортах Норвегии и Дании.

