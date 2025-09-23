Пашинян допустил, что Армения может не стать членом ЕС

Пашинян подчеркнул, что стремиться к их достижению — важная для Еревана задача. Как только задача будет достигнута, вопрос формального членства в ЕС перестанет быть принципиальным.
«Мы понимаем, что даже после этого мы можем не стать членом ЕС, но наша главная задача — соответствовать стандартам ЕС, потому что когда мы достигнем этого, примут нас — хорошо, не примут — у нас будет свой результат», — сказал он.
Впервые о планах начать евроинтеграцию власти Армении заявили в марте 2024 года. В начале апреля президент Ваагн Хачатурян подписал закон «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз». Он не означает автоматического вступления в блок.
Для присоединения в ЕС страна должна соответствовать Копенгагенским критериям: иметь стабильную демократию, демонстрировать верховенство права, уважение и защиту прав национальных меньшинств, функциональную и конкурентоспособную рыночную экономику, а также принимать и соблюдать все общие правила и стандарты ЕС, включая приверженность политическому, экономическому и валютному союзу.
Каждое на тот момент государство-член, а также Европарламент должны прийти к согласию по поводу любого расширения.