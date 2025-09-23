Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пашинян допустил, что Армения может не стать членом ЕС

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Армению могут не принять в Европейский союз даже при достижении необходимых стандартов во всех сферах. Главу кабмина цитирует агентство Armenpress.

Источник: Reuters

Пашинян подчеркнул, что стремиться к их достижению — важная для Еревана задача. Как только задача будет достигнута, вопрос формального членства в ЕС перестанет быть принципиальным.

«Мы понимаем, что даже после этого мы можем не стать членом ЕС, но наша главная задача — соответствовать стандартам ЕС, потому что когда мы достигнем этого, примут нас — хорошо, не примут — у нас будет свой результат», — сказал он.

Впервые о планах начать евроинтеграцию власти Армении заявили в марте 2024 года. В начале апреля президент Ваагн Хачатурян подписал закон «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз». Он не означает автоматического вступления в блок.

Для присоединения в ЕС страна должна соответствовать Копенгагенским критериям: иметь стабильную демократию, демонстрировать верховенство права, уважение и защиту прав национальных меньшинств, функциональную и конкурентоспособную рыночную экономику, а также принимать и соблюдать все общие правила и стандарты ЕС, включая приверженность политическому, экономическому и валютному союзу.

Каждое на тот момент государство-член, а также Европарламент должны прийти к согласию по поводу любого расширения.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше