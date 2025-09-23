В Молдове в день выборов можно будет получить временное удостоверение личности

«Лица, подавшие или подающие заявления на выдачу удостоверения личности с 28 августа по 25 сентября 2025 года, смогут получить свой документ до 28 сентября, в том числе в день выборов, независимо от срока подачи или уплаченной пошлины», — уточнили в агентстве.