В Молдове в день выборов можно будет получить временное удостоверение личности

КИШИНЕВ, 23 сен — Sputnik. Агентство государственных услуг (АГУ) Молдовы в день парламентских выборов, 28 сентября продолжит работу по выдаче гражданам документов, удостоверяющих личность. При этом все территориальные подразделения АГУ будут работать по особому графику с 7.00 до 21.00.
По данным ведомства, граждане Республики Молдова с правом голоса, у которых в день выборов не будет действительных документов, удостоверяющих личность, смогут бесплатно запросить выдачу временных удостоверений личности.
При этом уже изготовленные и находящиеся в подразделениях агентства документы также будут выдаваться.
«Лица, подавшие или подающие заявления на выдачу удостоверения личности с 28 августа по 25 сентября 2025 года, смогут получить свой документ до 28 сентября, в том числе в день выборов, независимо от срока подачи или уплаченной пошлины», — уточнили в агентстве.
Парламентские выборы в Молдове пройдут 28 сентября. ЦИК откроет в день голосования 2274 избирательных участка, из них только 12 будут предназначены для жителей левобережья Днестра. За рубежом будет работать 301 пункт для голосования.