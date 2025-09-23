Возвращение блудного Плахи: Адвокат арестованного олигарха сообщил, что он будет доставлен в Молдову из Греции 25 сентября

Адвокат Плахотнюка сообщил точную дату экстрадиции олигарха.
Лучиан Рогак заявил, что экстрадиция из Греции в Молдову состоится 25 сентября.
Он утверждает, что информация поступила от греческих властей и призывает учреждения Кишинева не превращать процедуру в «публичное шоу», а соблюдать действующие законодательные нормы.
Ну тут уж извините, наши власти без цирковых представлений не могут. Не удивимся, если опять будут затягивать процесс.
