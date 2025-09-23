Ричмонд
Возвращение блудного Плахи: Адвокат арестованного олигарха сообщил, что он будет доставлен в Молдову из Греции 25 сентября

Рогак уточнил, что получил официальное подтверждение даты от своих коллег из Греции.

Источник: Комсомольская правда

Адвокат Плахотнюка сообщил точную дату экстрадиции олигарха.

Лучиан Рогак заявил, что экстрадиция из Греции в Молдову состоится 25 сентября.

Он утверждает, что информация поступила от греческих властей и призывает учреждения Кишинева не превращать процедуру в «публичное шоу», а соблюдать действующие законодательные нормы.

Ну тут уж извините, наши власти без цирковых представлений не могут. Не удивимся, если опять будут затягивать процесс.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Готовится к проигрышу: Санду опять заявила, что независимость Молдовы в опасности, и готовится обвинить во всех грехах Россию.

А также обвинила Россию в том, что она «тратит огромные средства на обоих берегах Днестра» для дестабилизации в Молдове (далее…).

Житель Кишинева торгует на блошином рынке: «Если останется нынешняя власть еще на четыре года, у нас не то, что куска хлеба, даже сухарей не будет!».

Сергею Владимировичу до пенсии еще год, но на работу его не берут или предлагают копейки в качестве зарплаты [видео] (далее…).

Неуловимый Цуцу: Бывший молдавский депутат смог попасть из Украины в Приднестровье только за ОЧЕНЬ большие деньги — силовики.

Украина давно закрыла для передвижения приднестровский участок молдавско-украинской границы (далее…).