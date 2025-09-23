Рубио назвал условие ввода санкций против России

США не настроены принимать новые санкции против Москвы, пока страны Европы продолжают покупать российские нефть и газ в больших объемах. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News на полях сессии Генассамблеи ООН.
По его словам, президент США Дональд Трамп «знает, что есть вариант, при котором в какой-то момент ему придется наложить дополнительные издержки» в отношении России.
«Но он также говорил, что, прежде чем мы это сделаем, Европе следует это сделать. Они требуют от нас всего этого, однако в Европе есть страны, которые все еще покупают огромные объемы нефти и природного газа у России. Так что, думаю, важно, чтобы активизировались именно они», — сказал Рубио (цитата по ТАСС).
Вашингтон считает, что санкции ЕС против России недостаточно эффективны потому, что европейские страны продолжают закупать российские энергоресурсы. США выражали готовность ввести серьезные санкции против Москвы, если все страны НАТО последуют их примеру и не будут закупать российскую нефть. Министр энергетики США Крис Райт утверждал, что Европе выгоден отказ от российского газа, поскольку ей нужно «иметь надежных поставщиков энергии», которые будут «союзниками, а не врагами».
Брюссель должен отказаться от российского топлива в пользу американского согласно торговому соглашению, заключенному с США. Это согласуется с планом по постепенному отказу от российских энергоносителей, который в мае представила Еврокомиссия. В 19-м пакете санкций против России ЕК предложила отказаться от российского СПГ к 1 января 2027 года.
Президент Франции Эмманюэль Макрон разошелся во мнениях с Трампом касательно зависимости ЕС от российского топлива. По его словам, объем импорта энергоносителей из России в страны Евросоюза «весьма незначителен», и эти поставки являются «второстепенной проблемой». Сообщество уже сократило потребление российской нефти и газа на 80%, говорил он.
Основными покупателями российской нефти в ЕС являются Венгрия и Словакия. Газ из России продолжают импортировать Бельгия, Венгрия, Греция, Испания, Нидерланды, Португалия, Словакия и Франция.
Еврокомиссия уже представила проект 19-го пакета антироссийских санкций, в который войдут в том числе предложение по отказу от российского СПГ в будущем и санкции против 118 судов, которые подозревают в транспортировке российской нефти. Он пока не принят.
Россия считает санкции западных стран незаконными. В Кремле говорили об «определенном иммунитете» российской экономики к ограничениям.