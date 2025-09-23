Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия всегда была и будет надежным другом Молдавии, заявила Захарова

Захарова: Россия всегда была и будет надежным другом Молдавии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Молдавский народ, в отличие от официального Кишинёва, не усматривает угрозы со стороны России, которая всегда была и будет надежным другом Молдавии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Как отмечают независимые эксперты, страх перед реальным поражением на выборах заставляет официальный Кишинев полностью “сбросить маски” и показать свое настоящее — пренебрежительное — отношение к принципам свободы и демократии, под лозунгами которых прозападные силы пришли к власти», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.

Захарова отметила, что такова реальная подоплека русофобских выпадов молдавских официальных лиц.

«Видим, что в отличие от властей молдавский народ не усматривает угрозы со стороны России, которая всегда была и будет надежным другом Молдавии», — заключила она.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше