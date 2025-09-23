Россия всегда была и будет надежным другом Молдавии, заявила Захарова

«Как отмечают независимые эксперты, страх перед реальным поражением на выборах заставляет официальный Кишинев полностью “сбросить маски” и показать свое настоящее — пренебрежительное — отношение к принципам свободы и демократии, под лозунгами которых прозападные силы пришли к власти», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.