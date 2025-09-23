МИД прокомментировал слова Санду о планах превратить Молдавию в плацдарм

«Неоднократно обращали внимание на то, что антироссийские высказывания официальных лиц Молдавии часто переходят не просто границы элементарной этики, но и здравого смысла. Причина нынешнего “русофобского залпа” лежит на поверхности. Правящие круги Молдавии и их европейские спонсоры всеми силами стремятся сохранить монополию на власть, однако крайне не уверены в исходе парламентских выборов 28 сентября», — заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.