МИД прокомментировал слова Санду о планах превратить Молдавию в плацдарм

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Антироссийские высказывания властей Молдавии переходят границы здравого смысла, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя утверждение президента Молдавии Майи Санду, что Россия якобы имеет планы превратить республику в плацдарм для проникновения в Одессу.
«Неоднократно обращали внимание на то, что антироссийские высказывания официальных лиц Молдавии часто переходят не просто границы элементарной этики, но и здравого смысла. Причина нынешнего “русофобского залпа” лежит на поверхности. Правящие круги Молдавии и их европейские спонсоры всеми силами стремятся сохранить монополию на власть, однако крайне не уверены в исходе парламентских выборов 28 сентября», — заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
Ранее Санду обвинила Россию в попытках повлиять на итоги парламентских выборов 28 сентября и заявила о планах превратить Молдавию в плацдарм для проникновения в Одессу.