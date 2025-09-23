Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД прокомментировал слова Санду о планах превратить Молдавию в плацдарм

Захарова: антироссийские высказывания Санду переходят границы здравого смысла.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Антироссийские высказывания властей Молдавии переходят границы здравого смысла, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя утверждение президента Молдавии Майи Санду, что Россия якобы имеет планы превратить республику в плацдарм для проникновения в Одессу.

«Неоднократно обращали внимание на то, что антироссийские высказывания официальных лиц Молдавии часто переходят не просто границы элементарной этики, но и здравого смысла. Причина нынешнего “русофобского залпа” лежит на поверхности. Правящие круги Молдавии и их европейские спонсоры всеми силами стремятся сохранить монополию на власть, однако крайне не уверены в исходе парламентских выборов 28 сентября», — заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.

Ранее Санду обвинила Россию в попытках повлиять на итоги парламентских выборов 28 сентября и заявила о планах превратить Молдавию в плацдарм для проникновения в Одессу.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше