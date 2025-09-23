Алишер Кадыров предложил отправлять учителей на пенсию с 50 лет

По словам Кадырова, основная причина такого предложения — «профессиональное выгорание» учителей. Он напомнил, что в Узбекистане лётчики и сотрудники специальных служб могут выйти на пенсию уже после 50 лет работы, именно потому что их профессия считается особенно тяжёлой и вредной.
«А разве педагог не работает в тяжёлых условиях?» — задался вопросом депутат.
Он подчеркнул, что сегодня учителя сталкиваются с огромными нагрузками. В одном классе может быть по 50 учеников, и за три года такой работы учитель может испытать нагрузку, сравнимую с тридцатью годами жизни. По мнению Кадырова, учителям также необходимо дать право на ранний выход на пенсию.
В настоящее время в Узбекистане мужчины могут выйти на пенсию по достижении 60 лет и при наличии стажа не менее 25 лет. Для женщин этот возраст составляет 55 лет при стаже не менее 20 лет.
Высказанная инициатива вызвала активную дискуссию в социальных сетях. Одни поддерживают инициативу, другие задаются вопросом — потянет ли государственный бюджет такую реформу. При этом пока официального ответа от Министерства дошкольного и школьного образования, а также Министерства финансов на предложение депутата не поступало.