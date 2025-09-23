Лукашенко потребовал от правительства решить проблему с экспортом товаров

МИНСК, 23 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая с докладом премьер-министра Александра Турчина, потребовал решить проблему с наблюдаемой отрицательной динамикой экспорта товаров.
«Но отставание и по промышленности. Промышленность — ваш вопрос. Вопрос номер один. Организовывайте, напрягайте, продавайте. Поэтому что экспорт у нас, что больше всего напрягает, просел на 2,5%», — приводит слова президента агентство Белта.
Турчин уточнил, что снижение экспорта касается товаров, но вместе с услугами наблюдается прирост экспорта в текущем году на 1,2%. «Но и товары надо подтягивать. Потому что товары — это люди. Это трудовые коллективы, заработная плата», — заметил Лукашенко. Он также рассказал, что перед разговором с премьером об итогах работы экономики за 8 месяцев и состоянии отдельных отраслей «запросил информацию о “косяках” правительства».
Лукашенко заметил, что ВВП вырос на 1,6%, но «проседают главные отрасли». «И меня что удивляет: я вам поручил заняться непосредственно промышленностью. Ладно по сельскому хозяйству — вы, возможно, превзойдете год. Урожайность выше и так далее. По 9 месяцам посчитаем — посмотрим. Но, тем не менее, у нас отставание и по сельскому хозяйству. Пусть там доля процента», — сказал Лукашенко.
Глава государства также обратил внимание, что запасы на складах выросли. По этому поводу премьер-министр доложил, что уже началось их снижение. «Ну и, как обычно, деревообработка и легкая промышленность», — отметил президент, говоря о недоработках по отраслям.
Я понимаю. Это «косяки» выбрали. Есть и положительное. В эти сложные времена нелегко работать. Но тем не менее.
По данным статкомитета Белоруссии, валовый внутренний продукт республики за январь — август 2025 года в сопоставимых ценах вырос на 1,6% к уровню января — августа 2024 года. Объем сельхозпроизводства в хозяйствах всех категорий снизился на 0,3% к уровню января-августа 2024 года. Объем промышленного производства — на 0,8% к уровню января — августа 2024 года. В январе — июле 2025 года внешнеторговый оборот товаров Белоруссии составил 48,8 миллиарда долларов, в том числе экспорт — 22,62 миллиарда долларов. К уровню января — июля 2024 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил вырос на 0,2%, а экспорт товаров — сократился на 2,5%.
ВВП Белоруссии в 2024 году увеличился на 4%. В октябре прошлого года Лукашенко утвердил своим указом важнейшие прогнозные параметры развития страны на 2025 год, включая рост ВВП на 4,1%. В конце июля министр экономики Белоруссии Юрий Чеботарь заявил, что у белорусской экономики есть резервы для того, чтобы в текущем году был выполнен прогноз по росту ВВП.