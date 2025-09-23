Лукашенко потребовал от правительства решить проблему с экспортом товаров

По данным статкомитета Белоруссии, валовый внутренний продукт республики за январь — август 2025 года в сопоставимых ценах вырос на 1,6% к уровню января — августа 2024 года. Объем сельхозпроизводства в хозяйствах всех категорий снизился на 0,3% к уровню января-августа 2024 года. Объем промышленного производства — на 0,8% к уровню января — августа 2024 года. В январе — июле 2025 года внешнеторговый оборот товаров Белоруссии составил 48,8 миллиарда долларов, в том числе экспорт — 22,62 миллиарда долларов. К уровню января — июля 2024 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил вырос на 0,2%, а экспорт товаров — сократился на 2,5%.