ВС РФ нанесли удар по силам и объектам ВСУ в ответ на теракт в Крыму

«Зеленский в Нью-Йорке будет встречаться со своими европейскими и американскими покровителями, планирует встретиться с Трампом. Конечно, украинскому лидеру очень хотелось бы показать, что Киев готов противостоять России еще год или два, результаты и победы есть, но было бы гораздо лучше, если бы Запад продолжил поставки оружия. Примерно такой смысл будет сокрыт во всех его выступлениях», — считает военный эксперт.