«Надо блюсти свои интересы». Лукашенко сказал изменить ситуацию по белорусским самолетам в Казахстане

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о взаимодействии с Казахстаном в авиационной сфере, сообщила пресс-служба президента.
Так, на совещании с премьер-министром Александром Турчиным белорусский лидер обратил внимание на вопрос взаимодействия с Казахстаном в авиационной сфере. Он коснулся темы перелета через Беларусь частных авиакомпаний из Казахстана. И отметил еще, что белорусские самолеты в Казахстане не обслуживают.
— Наши самолеты там не обслуживаются, не заправляются. Российские, точно такие, они заправляют и обслуживают, белорусские — нет, — прокомментировал глава государства.
Турчину Лукашенко сказал исправлять ситуацию, поставив вопрос на особый контроль. При этом белорусский лидер подчеркнул, что в данной ситуации у Беларуси должны быть четкие приоритеты.
— Нам надо блюсти и соблюдать свои интересы, — указал белорусский лидер.
При этом Лукашенко пояснил, что хорошо, если интересы Беларуси совпадают с интересами других стран. Но если это не так, то следует искать компромисс, по-человечески.
— Казахстан нам не чужая страна. Это страна, с которой мы в ЕАЭС. Мы всегда имели хорошие отношения с Казахстаном. Портить эти отношения не надо. Но интерес надо блюсти, — заключил белорусский президент.
