Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Надо блюсти свои интересы». Лукашенко сказал изменить ситуацию по белорусским самолетам в Казахстане

Лукашенко поручил исправить ситуацию с белорусскими самолетами в Казахстане.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о взаимодействии с Казахстаном в авиационной сфере, сообщила пресс-служба президента.

Так, на совещании с премьер-министром Александром Турчиным белорусский лидер обратил внимание на вопрос взаимодействия с Казахстаном в авиационной сфере. Он коснулся темы перелета через Беларусь частных авиакомпаний из Казахстана. И отметил еще, что белорусские самолеты в Казахстане не обслуживают.

— Наши самолеты там не обслуживаются, не заправляются. Российские, точно такие, они заправляют и обслуживают, белорусские — нет, — прокомментировал глава государства.

Турчину Лукашенко сказал исправлять ситуацию, поставив вопрос на особый контроль. При этом белорусский лидер подчеркнул, что в данной ситуации у Беларуси должны быть четкие приоритеты.

— Нам надо блюсти и соблюдать свои интересы, — указал белорусский лидер.

При этом Лукашенко пояснил, что хорошо, если интересы Беларуси совпадают с интересами других стран. Но если это не так, то следует искать компромисс, по-человечески.

— Казахстан нам не чужая страна. Это страна, с которой мы в ЕАЭС. Мы всегда имели хорошие отношения с Казахстаном. Портить эти отношения не надо. Но интерес надо блюсти, — заключил белорусский президент.

Недавно еще США ограничили полеты самолетов «Белавиа» в Россию.

Тем временем Польша открывает границу с Беларусью.

Еще Латвия решила восстановить болота на границе с Беларусью.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше