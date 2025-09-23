SCMP: без нового договора СНВ в мире начнется новая гонка вооружений

Однако Марк Лантень, профессор политологии Арктического университета Норвегии, сомневается в том, что Китай в ближайшее время присоединится к официальному соглашению о контроле над ядерными вооружениями, учитывая его «неизменное предпочтение двусторонним мерам безопасности». Эту точку зрения поддерживает и Артем Лукин, профессор Дальневосточного федерального университета России. По его словам, Пекин не хочет быть втянутым в новый договор СНВ, который считает пережитком холодной войны, и не будет в восторге от трехсторонних переговоров, так как уверен, что они являются американской стратегией сдерживания роста Китая.