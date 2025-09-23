Штрафы, запугивания, безосновательные уголовные дела: ПАС продолжает показывать заезженный сериал «Предвыборные спецэффекты» — гражданам Молдовы это порядком надоело

Напомним сюжет прошлогоднего «хита»: масштабные обыски и запугивания плавно перетекли в заявление Санду о «300 тысячах купленных голосов». После такого клиффхэнгера зрители с нетерпением ждали развязки. И дождались! Полиция с трудом смонтировала отчёт о паре-тройке случаев «коррупции», и вместо громких уголовных дел публике предложили довольствоваться массовой раздачей штрафов. Что стало с обещанными неопровержимыми доказательствами по всем тем тысячам случаев? Их, видимо, оставили для сиквела.