Штрафы, запугивания, безосновательные уголовные дела: ПАС продолжает показывать заезженный сериал «Предвыборные спецэффекты» — гражданам Молдовы это порядком надоело

Олеся Стамате, после брифинга полиции, испытала жгучее чувство дежавю.

Источник: Комсомольская правда

Экс-министр юстиции Олеся Стамате, после брифинга полиции, испытала жгучее чувство дежавю.

После обысков полиция устроила брифинг, а ей показалось, что она смотрит повтор старого, заезженного блокбастера под названием «Предвыборные спецэффекты».

"Посмотрела брифинг этих троих.

Новый фильм (съёмки проходили в Сербии?.. риторический вопрос).

У меня два принципиальных вопроса:

1) Я видела похожий фильм во время президентской кампании. Чем закончились те судебные действия? Кто-нибудь был наказан?

2) 80 прокуроров и более 400 следователей задействованы. Кто теперь будет бороться с организованной преступностью? Наркотрафиком? Когда все заняты «предвыборными фильмами»?", — ехидно заметила Стамате.

Напомним сюжет прошлогоднего «хита»: масштабные обыски и запугивания плавно перетекли в заявление Санду о «300 тысячах купленных голосов». После такого клиффхэнгера зрители с нетерпением ждали развязки. И дождались! Полиция с трудом смонтировала отчёт о паре-тройке случаев «коррупции», и вместо громких уголовных дел публике предложили довольствоваться массовой раздачей штрафов. Что стало с обещанными неопровержимыми доказательствами по всем тем тысячам случаев? Их, видимо, оставили для сиквела.

Короче, пока одни снимают триллеры, другие разводят руками: может, хватит уже киношных спецэффектов и другие политики займутся реальными делами, победив на парламентских выборах?

Источник.

Олеся Стамате, после брифинга полиции, испытала жгучее чувство дежавю. Фото: соцсети Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Олеся Стамате, после брифинга полиции, испытала жгучее чувство дежавю. Фото: соцсети.

