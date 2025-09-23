Экс-министр юстиции Олеся Стамате, после брифинга полиции, испытала жгучее чувство дежавю.
После обысков полиция устроила брифинг, а ей показалось, что она смотрит повтор старого, заезженного блокбастера под названием «Предвыборные спецэффекты».
"Посмотрела брифинг этих троих.
Новый фильм (съёмки проходили в Сербии?.. риторический вопрос).
У меня два принципиальных вопроса:
1) Я видела похожий фильм во время президентской кампании. Чем закончились те судебные действия? Кто-нибудь был наказан?
2) 80 прокуроров и более 400 следователей задействованы. Кто теперь будет бороться с организованной преступностью? Наркотрафиком? Когда все заняты «предвыборными фильмами»?", — ехидно заметила Стамате.
Напомним сюжет прошлогоднего «хита»: масштабные обыски и запугивания плавно перетекли в заявление Санду о «300 тысячах купленных голосов». После такого клиффхэнгера зрители с нетерпением ждали развязки. И дождались! Полиция с трудом смонтировала отчёт о паре-тройке случаев «коррупции», и вместо громких уголовных дел публике предложили довольствоваться массовой раздачей штрафов. Что стало с обещанными неопровержимыми доказательствами по всем тем тысячам случаев? Их, видимо, оставили для сиквела.
Короче, пока одни снимают триллеры, другие разводят руками: может, хватит уже киношных спецэффектов и другие политики займутся реальными делами, победив на парламентских выборах?
Источник.
Олеся Стамате, после брифинга полиции, испытала жгучее чувство дежавю. Фото: соцсети Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Олеся Стамате, после брифинга полиции, испытала жгучее чувство дежавю. Фото: соцсети.
Читайте также:
Готовится к проигрышу: Санду опять заявила, что независимость Молдовы в опасности, и готовится обвинить во всех грехах Россию.
А также обвинила Россию в том, что она «тратит огромные средства на обоих берегах Днестра» для дестабилизации в Молдове (далее…).
Житель Кишинева торгует на блошином рынке: «Если останется нынешняя власть еще на четыре года, у нас не то, что куска хлеба, даже сухарей не будет!».
Сергею Владимировичу до пенсии еще год, но на работу его не берут или предлагают копейки в качестве зарплаты [видео] (далее…).
Неуловимый Цуцу: Бывший молдавский депутат смог попасть из Украины в Приднестровье только за ОЧЕНЬ большие деньги — силовики.
Украина давно закрыла для передвижения приднестровский участок молдавско-украинской границы (далее…).