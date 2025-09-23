В Молдове растет запрос на суверанизм и национальную независимость — Балика

В странах Европы все заметнее ослабевает влияние глобалистской повестки, которая на протяжении последних десятилетий определяла курс многих правительств. Сегодня все больше политиков делают ставку на национальные интересы, государственный суверенитет и консервативные ценности, отметил в комментарии для Sputnik Молдова политолог и дипломат Михаил Балика.
«В Молдове формируется сильный электорат, ориентированный на независимость и национальную ответственность, — даже среди тех, кто раньше верил в западные либеральные идеи. Власть, пытаясь продвигать ультраглобалистскую повестку, оказывается в отчаянии — блокирует оппозицию, ограничивает партии и пытается сдерживать идеи суверенитета», — рассказал Балика.
Несмотря на давление, политолог уверен: движение за национальную независимость продолжит набирать силу. Он выразил надежду, что оппозиционные партии смогут объединиться в борьбе за переосмысление политического курса страны.
«Я надеюсь, что все оппозиционные партии проявят стойкость и смогут переломить ситуацию в пользу национальной независимости», — подытожил Балика.
Напомним, парламентские выборы в Молдове намечены на 28 сентября 2025 года.