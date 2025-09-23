В Молдове растет запрос на суверанизм и национальную независимость — Балика

В странах Европы все заметнее ослабевает влияние глобалистской повестки, которая на протяжении последних десятилетий определяла курс многих правительств. Сегодня все больше политиков делают ставку на национальные интересы, государственный суверенитет и консервативные ценности, отметил в комментарии для Sputnik Молдова политолог и дипломат Михаил Балика.