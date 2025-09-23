Ричмонд
«Позорно». Трамп раскритиковал Европу за закупки российских энергоносителей

ООН, 23 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп за трибуной ГА ООН назвал позорным то, что Европа продолжает закупать российские энергоносители.

Источник: Reuters

«Европейцы должны активизироваться. Они не могут поступать так, как поступают сейчас. Они покупают нефть и газ у России, в то время как воюют с ней. Это позор», — отметил лидер США в ходе недели высокого уровня Генассамблеи.

