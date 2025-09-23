Ричмонд
«Минсктранс» объявил о возобновлении рейсов в Польшу с 24 сентября

«Минсктранс» сказал, что рейсы из Минска в Варшаву возобновляются с 24 сентября.

Источник: Комсомольская правда

«Минсктранс» объявил о возобновлении рейсов в Польшу с 24 сентября. Подробности озвучили в пресс-службе организации «Минсктранс».

Ранее сообщалось, что Польша приняла решение открыть границу с Беларусью в ночь с 24 на 25 сентября. В «Минсктрансе» обратили внимание, что в связи с открытием пункта пропуска «Тересполь» (с белорусской стороны «Брест») будут возобновлены рейсы в Варшаву.

В пресс-службе уточнили, что с 24 сентября (в 19.00 и 21.30) ежедневно будут выполняться рейсы Минск — Варшава с отправлением с автовокзала «Центральный». Кроме того, рейсы по указанному направлению будут осуществляться с 25 сентября ежедневно (в 00.10, 06.30, 13.30). Из Варшавы в Минск рейсы будут выполняться с 25 сентября и ежедневно в 21.00, 23.00, а также с 26 сентября: в 07.00, 12.00, 16.30.

В организации добавили, что с 26 сентября по пятницам и средам в 12.00 будет выполняться рейс из Минска в Мюнхен с автовокзала «Центральный». В обратном направлении от автовокзала Мюнхена автобус будет выезжать в 13.00 с 28 сентября. Указанный рейс будет по пятницам и воскресеньям.